Ellie Lust stopt met Ellie op patrouille

Lust deelde op Instagram een foto met haar camera- en geluidsman met de tekst: ‘Veel gezien en meegemaakt met deze twee. Zeer veel gelachen ook. Corona is stom.’ Fans vroegen daarop aan Ellie of er nog een nieuw seizoen van Ellie op patrouille komt. Ellie moet haar fans teleurstellen, want ze gaan ermee stoppen.



Mogelijk denkt Ellie na over een nieuw programma. In een andere reactie schrijft Ellie namelijk dat ze het na drie seizoenen tijd vindt voor ‘iets nieuws’. Eerder dit jaar was ze nog te zien in het jubileumseizoen van Wie is de mol.