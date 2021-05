Elliot Page deelt trots eerste zwembroekfoto

Elliot Page (34) is trots op zijn lichaam. Op Instagram deelde de acteur gisteren een foto van zichzelf in een zwembad met het bijschrift: ‘Transbaby’s eerste zwembroek’.

Een aantal collega’s van serie The Umbrella Academy reageerde enthousiast. Justin Cornwell liet weten: ,,Nu zie ik waarom je van me won tijdens onze workout” en Justin Min schreef: ,,Klaar voor de zomer!”. Ook andere sterren lieten van zich horen: Miley Cyrus liet een simpel “hot” achter en Nina Dobrev schreef in de comments: ,,Je ziet er fantastisch uit, maar vooral gelukkig!”

De Juno-ster maakte begin december bekend dat hij transgender is. Enkele maanden later blikte hij in Time terug op dat moment. ,,Ik verwachtte een hoop steun en liefde en ook een enorme hoeveelheid haat en transfobie. En dat is precies wat er gebeurde”, aldus Page, die aangaf toch ontzettend blij te zijn dat hij de stap had gezet. ,,Ik deed het voor mezelf. Ik wil kunnen zijn wie ik ben.”

Aan Oprah Winfrey vertelde hij dat hij eerder dit jaar onder het mes is gegaan om borstweefsel te verwijderen. Een cruciaal moment. ,,Uit de douche stappen, een handdoek om je heupen slaan en jezelf in de spiegel zien: ja, hier ben ik. Zonder moment van paniek”, zei hij voordat de tranen in zijn ogen sprongen. ,,Ik kan mijn borst aanraken en me comfortabel voelen, voor het eerst in mijn leven.”

