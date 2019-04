Elly van Elly en Rikkert: Zonder het geloof was ik nu dood geweest

Elly en Rikkert Zuiderveld zijn de verzinnebeelding van wat geliefden dromen over samen oud worden. Zoals ze daar zitten aan hun houten eettafel, dicht naast elkaar, in hun boerderijtje in zuidoost-Drenthe. Hij met zijn spierwitte lange haren en het zwarte pak, dat hij speciaal voor de fotograaf heeft aangetrokken. Zij in haar kleurrijke jurk, getooid met sieraden en hoofdband. Nog niet echt op leeftijd, zeker niet in hun denken en praten, maar in hun houding en bewegen tekent zich iets af van de breekbaarheid van ouderdom. De band tussen hen is bijna tastbaar. In elk woord dat ze tot en over elkaar spreken trilt liefde.