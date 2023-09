Elon Musk en Grimes kregen in het geheim nog een derde kindje: Techno Mechanicus

Het nieuws staat in een nieuwe biografie over Musk die dinsdag verschijnt. In The New York Times van dit weekend staat al een recensie. In dit artikel wordt melding gemaakt van de geboorte. Het is niet duidelijk wanneer Techno Mechanicus is geboren.

De SpaceX-oprichter en de Canadese zangeres kregen hun eerste zoon in 2020. De naam van het kleintje, X Æ A-12, zorgde toen voor opgetrokken wenkbrauwen. Later werd zijn naam veranderd in X Æ A-Xii en werd onthuld dat vooral de bijnaam ‘X’ voor hem gebruikt wordt. In december 2021 verwelkomden de twee via een draagmoeder dochtertje Exa Dark Siderael. Voor haar wordt de bijnaam ‘Y’ gebruikt.

Techno Mechanicus is het elfde kind van Elon Musk. Zes van zijn kinderen kreeg hij met zijn ex-vrouw, de Canadese schrijfster Justine Wilson. Hun eerste zoon Nevada Alexander werd geboren in 2002 maar stierf tien weken later aan wiegendood. Musk en Wilson verwelkomden in 2004 de tweeling Vivian Jenna en Griffin en twee jaar later beviel Wilson in 2006 van de drieling Kai, Saxon en Damion.

Volgens gerechtelijke documenten die door Insider werden gepubliceerd, verwelkomde Musk in november 2021 in het geheim ook nog een tweeling, zoon Strider en dochter Azure, met Shivon Zilis.

