Elton John en Maradona op Filmfestival van Cannes

Het is niet zeker of John die op dat moment op wereldtournee is zal optreden, maar festivaldirecteur Thierry Frémaux verklaarde vandaag dat er in het premièretheater in elk geval een piano klaargezet zal worden. Tijdens het 72ste Filmfestival van Cannes zal ook een nieuwe documentaire in première gaan over voetballegende Diego Maradona. De film volgt zijn gloriejaren bij de Italiaanse voetbalclub SSC Napoli. De voetbal-ster heeft toegezegd de presentatie van zijn film bij te wonen.

Bij de bekendmaking van het hoofdprogramma door festivaldirecteur Frémaux ontbrak de nieuwe film van Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, die wel is aangekondigd. ,,Hij is druk bezig met de montage. Het wordt een race tegen de klok”, aldus Frémaux.

Oude bekenden

In het hoofdprogramma komen wel veel oude bekenden voor. In de competitie voor de Gouden Palm worden de nieuwe films vertoond van onder anderen Pedro Almodóvar (Dolot Y Gloria), Marco Bellocchio (The Traitor), de gebroeders Dardenne (Young Ahmed), Ken Loach (Sorry, we missed you) en Terence Malick (A Hidden Life). Al eerder was bekend gemaakt dat de zombiefilm The Dead don’t Die van Jim Jarmusch het festival op 14 mei opent.