Elton John en Miley Cyrus zingen bij Grammy's

Brussel krijgt internationaal filmfestival

16:34 In navolging van Rotterdam, dat volgende week aan zijn 47ste editie begint, krijgt ook Brussel een internationaal filmfestival. Het Brussels International Film Festival (BRIFF) vertoont van 20 tot 30 juni films in vrijwel alle bioscopen in de Belgische hoofdstad. De organisatie hoopt 60.000 liefhebbers te trekken.