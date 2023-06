Elton John-fans op Glastonbury al om 04.00 uur vooraan bij podium

angela kijkt tv Ik las tot mijn eigen verbazing dat ik afgebeld was voor Op1 omdat ik te kritisch was

Het is godgeklaagd dat de NPO er sinds het vertrek van Jeroen Pauw, Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk niet in is geslaagd om één goede talkshow te maken, schrijft Angela de Jong naar aanleiding van het gerommel bij Op1.