Emilia Clarke: Grappige dialogen werkten niet in Game of Thrones

Met veel gevoel voor dramatiek stelt Emilia Clarke vast dat Game of Thrones het belangrijkste is wat haar tot nu toe in haar korte leven is overkomen. De serie, waarvan het achtste en laatste deel nu op dvd en blu-ray is verschenen plus een box met alle seizoenen, zette haar als actrice meteen op de kaart. Het afscheid van de reeks doet haar nog steeds pijn.