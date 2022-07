Emilia Clarke mist deel van hersenen door aneurysma's

met video Altijd een stukje kunst: dit is het Tomorrow­land-hoofdpodi­um van 2022

Elk jaar is het hoofdpodium van Tomorrowland een stukje kunst op zich. Jammer genoeg moesten we twee jaar genoegen nemen met een digitale versie, maar in 2022 staat er eindelijk weer een échte mainstage in Boom. En dan wel deze: een met heel veel licht.

15 juli