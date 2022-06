Emilia Clarke verrast: ‘Er komt een direct vervolg op Game of Thrones, mét Jon Snow’

,,Hij heeft me erover verteld. En ik weet dat het bestaat. Het gaat gebeuren”, aldus Clarke, die in de Game of Thrones-serie Daenerys Targaryen speelde. De Britse zegt dat Harington actief betrokken is bij de ontwikkeling van de spin-off. ,,Dus wat iedereen zal zien, als het er komt, is goedgekeurd door Kit Harington.”

HBO komt in augustus ook met een prequel van Game of Thrones, getiteld House of the Dragon. De reeks gaat over de familie Targaryen en speelt zich 200 jaar voor het verhaal van Game of Thrones af.