De Amerikaanse staat vooral bekend als een van de succesvolste topmodellen en Instagram-sterren ter wereld, maar speelde de afgelopen jaren ook in meerdere films. Zo was ze samen met Ben Affleck te zien in Gone girl (2014) en met Amy Schumer en Michelle Williams in I feel pretty (2018). Emily en haar team gingen specifiek op zoek naar rollen om te bewijzen dat ze een ‘serieuze actrice’ was ‘voor de lange termijn’.

Ze deed nog auditie voor de film Triangle of sadness (2022), maar de rol van Yaya ging naar Charlbi Dean Kriek. Het leek erop dat Kriek dankzij de film haar grote doorbraak zou beleven, maar ze overleed vlak voor hij verscheen op 32-jarige leeftijd. Emily had inmiddels weinig zin meer in acteerwerk want ze voelde zich totaal niet serieus genomen.

Zij brak door dankzij de clip van het lied Blurred lines, waarin ze topless te zien was. Dat leek bij mannen in het achterhoofd te zitten. ,,Ik had niet het gevoel van: ik ben een kunstenaar die optreedt en dit is mijn uitlaatklep’’, zegt Ratajkowski over haar tijd als actrice tegen Los Angeles Times. ,,Ik voelde me een stuk vlees waarover mensen oordeelden en zeiden: ‘Heeft ze nog iets anders te bieden behalve haar borsten?’’’

Emily was het zat om zichzelf ‘acceptabel te maken voor machtige mannen in Hollywood’, zegt ze. Begin 2020 ontsloeg ze haar castingagent, haar commerciële vertegenwoordiger en haar manager. ,,Ik vertrouwde ze niet’’, aldus Emily. ,,Ik had zoiets van: ik kan het zelf wel aan om telefoontjes aan te nemen. Ik ga deze beslissingen nemen. Niemand van jullie heeft het beste met mij voor. En jullie haten vrouwen.’’

Is de modewereld veiliger?

De filmwereld in Hollywood is ‘fucked up’, zoals Ratajkowski het omschrijft. En ‘duister'. De machtsverhoudingen liggen niet heel anders in de modebranche, waarin Emily nog steeds met succes werkt en waar de meeste bazen van modemerken mannen zijn. Maar op de set van fotoshoots heeft ze vooral te maken met vrouwen en lhbti-mensen, waardoor ze zich veiliger voelt.

Althans, vandaag de dag. Als beginnend model kwam ze bij castings vaak in contact met iets oudere modellen, die vriendinnen wilden worden. Die nodigden haar dan uit voor een chic etentje met allerlei andere jonge modellen, voordat het feestje verderging in clubs. Daar verschenen dan ‘afschuwelijke mannen van over de veertig'. ,,Ze noemden zichzelf feestpromotors, maar... waren ze feestpromotors of mensenhandelaren?’’ Naar zulke feestje gaat ze inmiddels al een tijd niet meer.

