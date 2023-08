Emma Heesters over breuk met Wesley Hoedt: ‘Bewust door de pijn heen gegaan’

Een gebroken hart is altijd moeilijk, zegt Emma Heesters in het tijdschrift. ,,Ik ben wel iemand die geneigd is mijn werk als defense mechanism te gebruiken, maar dan deal je uiteindelijk niet met wat er echt gaande is. Daarom ben ik bewust door die pijn heen gegaan. En ik heb er veel over gepraat, zodat het me niet in de toekomst tegen gaat zitten of iets triggert in een volgende relatie. Ik denk dat het altijd goed is om aan jezelf te werken.”