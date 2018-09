Emma Stone: Ik heb veel geleerd over hoe mensen in elkaar steken

Emma Stone (29) doet een beetje zielig. Zij steekt haar linkerwijsvinger omhoog die omwikkeld is met een papieren servetje. ,,Ik heb mij zonet geblesseerd in de badkamer. Het doet erg pijn’’, zegt ze met een overdreven beteuterd gezicht dat verraadt dat zij zwaar aan het overdrijven is.



De 29-jarige Amerikaanse actrice en Oscarwinnares, bekend uit films als La La Land, Birdman, The Amazing Spider-Man en The Help, is in een goed humeur. Zij wordt op het Filmfestival van Venetië van alle kanten geprezen voor haar rol in de vijfsterrenfilm The Favourite, een van de favorieten voor de hoofdprijs, de Gouden Leeuw.



In dit achttiende-eeuwse kostuumdrama speelt zij Abigail, die de nieuwe vertrouweling probeert te worden van de Engelse koningin Anne (Olivia Colman). De tragische vorstin die zeventien miskramen moest doorstaan, heeft al een innige, lesbische relatie met de gewiekste Sarah Churchill (Rachel Weisz), die zich door de nieuwe hofdame bedreigd voelt. Tussen de beide vrouwen ontbrandt een machtsstrijd waarbij alle middelen geoorloofd zijn.