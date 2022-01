Emma straalt in glitterjurk en Jan is verdrietig om overleden haan

Video Kijk hier live mee naar de uitreiking van de Top 40 Awards

Presentator Domien Verschuuren (Qmusic) reikt vanavond niet de prijzen uit van de Top 40 Awards, want hij is positief getest op corona. Zijn vervanger Mattie Valk blijkt in quarantaine te moeten, omdat zijn directe collega Marieke Elsinga ook positief is. Nu zal Joost Swinkels zijn debuut maken als presentator van een grote studioshow.

10 januari