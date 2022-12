Emma Thompson als sadistisch schoolhoofd in nieuwe Matilda: ‘Meeste familiefilms vervelen me’

‘Leonardo DiCaprio (48) datet Victoria Lamas, die nog niet geboren was toen Titanic uitkwam’

Het lijkt er sterk op dat Leonardo DiCaprio (48) opnieuw een jongere vrouw aan de haak geslagen. Deze week werd de acteur namelijk gefotografeerd met de 23-jarige Victoria Lamas, dochter van acteur Lorenzo Lamas. Victoria is geboren in 1999. Dat is twee jaar nadat Leonardo in 1997 de rol van Jack speelde in Titanic.

22 december