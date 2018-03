Emma Watson blundert met fout in tekst tatoeage

Al snel ging het op sociale media niet om de boodschap, maar over verkeerde wijze waarop deze geschreven was. In correct Engels had dat als 'Time's Up' moeten zijn gespeld.



Tattoo-kenners denken dat de taalblunder geen blijvende impact zal hebben. De meesten waren het er over eens dat het om een henna-tatoeage ging. Dat betekent dat de boodschap binnen afzienbare tijd weer van de arm van de Engelse actrice verdwenen is.



Watson is een van de gezichten van de beweging die zich inzet tegen seksueel geweld. Zo doneerde heeft een miljoen Britse pond gedoneerd aan een nieuw fonds ten behoeve van slachtoffers van seksueel geweld. De gift van omgerekend 1,3 miljoen euro gaat gepaard met een open brief waarin tweehonderd Britse en Ierse sterren oproepen tot het beëindigen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook pleiten ze in de brief voor gelijke beloning van mannen en vrouwen.