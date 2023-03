Emotieloze Lucy Liu op een computerdraak: het vervolg op Shazam! mist opwinding

In het origineel ontdekten de 14-jarige Billy Batson en een groep leeftijdsgenootjes uit een weeshuis dat ze in volwassen ogende helden konden veranderen. De gimmick: ook mét wapperende capes blijven het naïeve kinderen. In deel 2 vinden ze dat heen en weer gaan van school naar het elders uitschakelen van bad guys inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Die lol is er dus grotendeels wel af.

Wat niet helpt is dat de situaties waarin ze belanden wel erg doen denken aan wat we al honderd keer zagen in de avonturen van DC Comics-collega’s Batman, Superman en Wonder Woman. Het enthousiasme van kinderen in een strijd tussen goed en kwaad blijft charmant, maar het blijft een potpourri van digitale effecten waarbij eindeloos wordt geknokt zonder dat het ooit spannend wordt. Actrice Lucy Liu als schurk Kalypso die drie kwartier met een emotieloos gezicht rondvliegt op een computerdraak, dat somt het geheel wel zo’n beetje op.