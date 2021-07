Emoties in RTL Boulevard lopen op: ‘Onwerkelijk dat Peter ligt te vechten voor zijn leven’

De aanslag op Peter R. de Vries is een groot trauma voor zijn collega’s van RTL Boulevard , die vanavond een speciale uitzending aan de misdaadverslaggever wijdden. Onder meer Peter van der Vorst, Albert Verlinde en Marieke Elsinga schroomden niet om hun emoties te laten zien. ,,Ik kijk alleen maar naar die foto heel de tijd, en dan is het zo onwerkelijk dat hij in het ziekenhuis ligt te vechten voor zijn leven”, zei Verlinde met een brok in zijn keel.

De 64-jarige De Vries werd gisteravond in het centrum van Amsterdam neergeschoten, vlak nadat hij de studio van RTL Boulevard had verlaten waar hij te gast was. Hij raakte zwaargewond en vecht momenteel in het ziekenhuis voor zijn leven.



Het nieuws van de aanslag op De Vries kwam als een donderslag bij heldere hemel. Zowel collega’s uit de showbizzwereld, politici, het Nederlandse volk en het koningspaar spraken hun ongeloof uit over de heftige gebeurtenis. Ook om die reden besloot RTL Boulevard vanavond een uitzending te maken die in het teken stond van de misdaadverslaggever. Programmadirecteur Peter van der Vorst, royaltyverslaggever Marc van der Linden, theatermaker Albert Verlinde en Marieke Elsinga waren onder meer aanwezig in de studio. Elsinga waarschuwde kijkers voorafgaand dat het wel eens een emotionele uitzending kon worden, waarin de mogelijkheid bestond dat er tranen zouden vloeien.

Het team begon de uitzending vanavond met een reconstructie van de avond. Luuk Ikink vertelde onder meer hoe De Vries kort na de aflevering weer vertrok. Een aantal collega’s volgde hem. ,,Daarna kwam er een collega aangestormd en riep dat Peter was neergeschoten”, aldus Ikink. ,,Het gaat allemaal zo snel. We zien afzetlint en in mijn beleving was er nog geen ambulance. We hebben een aantal ontredderde collega’s opgevangen, die zaten er doorheen. Het gaat zo snel. Je weet niet wat je moet doen en je voelt je verslagen.” Elsinga vulde aan: ,,Je wil iets doen, maar dat gaat niet. Je voelt je afgestompt.”

Volledig scherm RTL Boulevard in het teken van Peter R. de Vries © RTL

Nachtmerrie

Programmadirecteur Van der Vorst stapte gisteravond direct in zijn auto om naar de studio te gaan. Hij werd omstreeks half acht gebeld. ,,Je krijgt op dat moment een stomp in je maag. Het is een nachtmerriescenario wat we nooit willen meemaken." Eenmaal aangekomen in de studio, trof Van der Vorst zijn collega’s verslagen aan. ,,Het is een traumatische gebeurtenis voor iedereen die hierbij is geweest. We zijn met z’n allen gebleven om op nieuws te wachten, maar ook om elkaar te steunen.”



Van der Vorst heeft naar eigen zeggen een goede band met De Vries. ,,Peter is voor ons, voor mij ook, een zeer dierbare collega. Ik heb veel met hem te maken gehad. Het is een heel lieve, grappige man. Veel mensen realiseren zich dat niet als ze hem op televisie zien. Maar hij is zeer betrokken bij alles wat er in iemands leven gebeurt. Als er een drama in iemands leven gebeurde dan was Peter een van de eersten die een appje stuurde of van hem zich horen. Het doet daarom misschien wel extra pijn dat hem dit nu overkomt en dat hij nu nog steeds aan vechten is voor zijn leven”, slikte Van der Vorst.



Ook hij stelt dat het op professioneel gebied een grote klap is. ,,Peter is een van de beste journalisten. Hij is vastberaden, heldhaftig, doortastend, de onderste steen moet boven, staat voor het vrije woord en onafhankelijke journalistiek. Ik ben er trots op dat Peter aan ons verbonden is.”

Klein hartje

Het beeld dat mensen van De Vries kunnen hebben - de strenge, kritische man - klopt volgens Albert Verlinde absoluut niet. ,,Hij heeft een ontzettend klein hartje. We komen van een andere planeet, hij misdaad, crime. Ik musicals en shows. Het is heerlijk om die spanning te voelen. Peter verstaat de kunst om bij te dragen en het toch leuk te houden.”



Verlinde, zichtbaar ontdaan als hij over zijn collega praat, vervolgt: ,,Achter de schermen is hij een man met een klein hartje, veel aandacht voor anderen, die veel grapjes maakt. Hij is wel altijd snel weg, want ‘het leven gaat door.’ Ik kijk alleen maar naar die foto heel de tijd, en dan is het zo onwerkelijk dat hij in het ziekenhuis ligt te vechten voor zijn leven.”



Niet alleen de Boulevard-collega’s brachten een hommage aan De Vries. Ook diverse andere collega’s en betrokkenen spraken lovende woorden over de misdaadverslaggever.

Volledig scherm De moeder van Nicky Verstappen in de speciale uitzending van RTL Boulevard © RTL

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: