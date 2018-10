Emoties lopen hoog op tijdens Televizier-Ring Gala

De emoties gierden door de zaal. Beau van Erven Dorens zat met tranen in de ogen, Jennifer Hoffman veegde haar linkerwang droog en amper twee minuten later braken Nicolette Kluijver en Dennis Weening op hetzelfde moment.

De organisatie van het Gouden Televizier-Ring Gala raakte de genomineerden voor de hoofdprijs pal voor het hoogtepunt in het hart met filmpjes van naasten. Bobbie, Tijn, Bram en Jan van Erven Dorens spraken hun vader toe, Paul en Mary Hoffman ontroerden hun dochter (‘we zijn vooral blij met wie je bent als mens’) en de Filipijnse kinderen voor wie Weening een huisje liet bouwen, bracht het presentatieduo van Expeditie Robinson tot tranen.

Deze collectieve golf van emoties leidde tot verbondenheid – en even later tot een collectieve uitbarsting van vreugde toen Beau Five Days Inside werd uitgeroepen tot beste programma van het jaar. Ilse Warringa van de gedoodverfde favoriet De Luizenmoeder sprong eerder uit haar stoel dan Beau en de uitbundige felicitaties van Weening en Kluijver oogden eveneens uiterst gemeend.

De hoofdpersoon van de avond, de 47-jarige Beau, kaapte twee prijzen weg. ,,Ik ben zó gelukkig!’’, riep hij vanaf het podium. De Gouden Televizier-Ring sierde zijn linkerpink, tot zijn eigen verrassing. ,,Ik was de underdog, ik had echt verwacht dat het De Luizenmoeder zou worden.’’

Een kwartiertje eerder op de avond had de presentator, ook bekend van onder meer RTL Boulevard en The Amsterdam Project, ook de prijs voor beste presentator weggekaapt. Bij zijn eerste speech van de avond memoreerde hij dat hij ook een tijd kende waarin het als presentator niet zo lekker ging. ,,Jan, mijn zoon die vandaag 13 is geworden, weet het nog wel. Ik deed mee aan Sterren dansen op het ijs en ik was er volgens mij als tweede uit, toch Jan? Maar nu heeft jouw vader eindelijk iets gewonnen, jongen.’’

Luizenmoeder

Voor kijkcijferhit De Luizenmoeder (er keken op het hoogtepunt bijna 5 miljoen mensen) was er een ‘troostprijs’, de overwinning van Ilse Warringa in de categorie beste actrice. Zij was genomineerd met Luizenmoeder-collega Hoffman, die vooraf op de rode loper duidelijk was over haar eigen voorkeur. ,,Ilse móet hem krijgen. Zij ís De Luizenmoeder. Als ik ’m win, neem ik hem wel aan, maar dan is er wel iets mis gegaan!’’

De tranen bij de hoofdrolspelers aan het einde van het gala waren niet de eerste van de avond. Bij een muzikale ode aan de in februari overleden Mies Bouwman kon Ali B. overmand door emoties zijn tekst niet afmaken. ,,K*tzooi’’, floepte hij er midden in het nummer uit.

Plek voor humor was er ook. Een van de hoogtepunten van de avond kwam al vroeg; de vertoning vol zelfspot door Patty Brard, die aan Kaj Gorgels de prijs mocht uitreiken voor het grootste talent. De vrouw die van alle BN’ers het vaakst meedeed aan spelletjesprogramma’s, nam zichzelf en al die activiteiten – ‘fotograferen, koken, van een duikplank springen, in bed liggen met Chantal of Irene’ – in een geestige monoloog op de hak.

Chantal Janzen, die de prijs won voor beste presentatrice, maar er vanwege tv-opnames in Los Angeles niet was, stal toch de show. Haar filmpje waarin ze aan de bekende Britse presentator James Corden probeerde uit te leggen dat zij voor een tv-programma (Chantal blijft slapen) in bed ligt met bekende landgenoten, bracht hilariteit in de zaal. ,,Klinkt alsof je in de porno zit’’, concludeerde Corden droogjes. Zo werd er in AFAS Live ook nog gelachen op een avond die vooral opviel door andere emoties.

