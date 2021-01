Emotioneel afscheid van Gertje als baasje en oude cast maakt dance-versie van Samson-hit

Met een lach en een traan heeft Gert Verhulst gisteravond afscheid genomen van zijn iconische karakter Gertje. In een speciale show rond de 30ste verjaardag van Samson & Gert werd de 52-jarige acteur in het zonnetje gezet. Zijn eigen dochter Marie heeft weliswaar de fakkel al even overgenomen, maar ter ere van het jubileum mocht het voormalig baasje van de bekendste hond van Vlaanderen waardig afscheid nemen.

Dat afscheid had allang moeten plaatsvinden natuurlijk, maar daar was corona. Dat virus gooide gisteravond ook weer flink wat roet in het eten. Danny Verbiest, die samen met Gert verantwoordelijk was voor het bedenken van de kinderreeks en zelf jarenlang Samson speelde, moest verstek laten gaan. Hij werd weliswaar uitgebreid bedankt door zijn voormalig kompaan, maar het gemis was duidelijk.



In de afscheidsshow onder leiding van presentatrice Siska Schoeters kreeg Gert een avond vol verrassingen voorgeschoteld, te beginnen bij het decor. Even zat hij weer in de huiskamer waarin hij zoveel avonturen beleefde met zijn spraakzame viervoeter. ,,Dat is hier wonderbaarlijk goed nagemaakt”, merkte hij meteen op. ,,Alleen is dit misschien iets steviger. Ons decor bewoog als je de deuren open en dicht deed. En tijdens de eerste opnames was de verf zelfs nog nat.’’

Volledig scherm Gert en Viktor Verhulst. © VRT

Monument

Er volgt een uitgebreide terugblik op de serie met net iets te veel bekende Vlamingen, die vertellen over hun ervaringen met Samson & Gert. Leuker zijn de vaste gasten die wel aanwezig zijn. Walter De Donder, de Burgemeester, kan drie decennia later nog altijd niet geloven wat voor impact het programma had op Vlaanderen. ,,Je merkte dat vooral tijdens de zaalshows. Het oorverdovende geluid wanneer je opkwam. Het was Torhout Werchter, maar dan voor kinderen en indoor. Dat is precies wat het was.”



Ook Walter ‘Van Leemhuyzen’ Baele herinnert zich die chaos nog goed: ,,Zoveel jaren later, 30.000 man die al die liedjes meezingt tijdens de reünie in ‘Het Sportpladijs’... Dan besef je pas: ik heb in een monument gestaan! De technicus die daar stond zei me nog: ‘Weet je dat er nu méér lawaai is dan vorige week tijdens het concert van Metallica?’”



Ander hoogtepunt is toch wel de clip die de castleden hebben opgenomen met Regi, de Vlaamse dj die hit na hit scoort in eigen land en bij ons vooral bekend is van Milk inc. Hij heeft een speciale dance-versie gemaakt van Alles is op.

Kinderen

Naast vele collega’s en bewonderaars mochten de kinderen van Gert natuurlijk niet ontbreken. Viktor Verhulst stal als eerste de show in een Samson & Gert-versie van De Slimste Mens. Zo kwamen we erachter dat Stef Bos verantwoordelijk was voor de kapotte bel, waardoor het iconische zinnetje ‘ik moest kloppen, want de bel doet het niet’, ontstond. Die bel is nog altijd niet gemaakt, want Gert ging naar huis met de originele defecte bel. En met de hoofdprijs - naar goede traditie - natuurlijk een slagroomtaart.

Volledig scherm Viktor Verhulst neemt het op tegen zijn vader. © VRT

Ook dochter Marie schuift aan op de bank bij haar vader. Zij is momenteel te zien in de nieuwe afleveringen van de kinderserie, nadat ze in april 2020 het stokje overnam van haar vader. ,,Ik ben heel trots op Marie, zoals elke goede ouder”, zegt Gert daarover. ,,Maar ik geef haar geen advies. Er zijn 300 afleveringen om te zien hoe het moet!”

Volledig scherm Gert en Marie Verhulst. © VRT

En dan de traan. Als laatste komt het Vlaamse zanduo Cleymans en Van Geel met een eerbetoon. Zij hebben het nummer Slaapliedje in een nieuwe jasje gedaan en deze heet nu Gertje Bedankt. Die komt binnen, want als het tweetal begint te zingen beginnen toch de ogen waterig te worden van Gert. Koen ‘Alberto’ Crucke moet in ieder geval aan de tissues. Gert is na afloop dankbaar. ,,We zijn hier in Vlaanderen niet zo goed in het eren van mensen, maar wat ik hier vanavond heb mogen meemaken is echt buitengewoon.”



En daarmee komt er voor veel volwassenen definitief een einde aan hun jeugd. Gert hangt de hondenmand aan de wilgen en draagt nu voorgoed de riem over aan dochter Marie.

