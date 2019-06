Emotionele André: Ik hoop dat mijn zoon beseft dat ik zoveel werk voor hem

André begint zijn epistel op Instagram door te verwoorden wat zijn zoontje hoogstwaarschijnlijk wel eens denkt: ‘Wat is papa afwezig, waarom moet papa weer weg of als hij samen met mama ergens heengaat, waarom gaat papa niet mee? Als ik een heel weekend vol zit met werk, ik overdag mijn stem wil sparen dus de bank kies i.p.v. een uitje. Misschien heb ik een aanstel momentje, maar toch doet het je wat.’



Dat het de zoon van wijlen André Hazes zo raakt, heeft vooral te maken met het feit dat hij niet in de kroeg hangt of met zijn vrienden op stap gaat. Iets waar zijn vader, die in 2004 overleed, wel om bekend stond. De zanger heeft naar eigen zeggen namelijk maar een doel voor ogen: ‘Dat ik hem trots heb gemaakt wat zijn vader heeft bereikt. Dat als hij op school loopt, ik hem ophaal, hij het stoer vindt dat ik zijn vader ben. Dat ik hem een leven geef waar hij blij mee is, ik hem kan geven wat zijn hartje begeert.’



André neemt het dan ook voor lief dat hij de eerste jaren ‘wat dingen’ heeft moeten missen. Trots is hij ook, op zijn vriendin Monique. ‘Wat hij mist van mij, krijgt hij dubbel van zijn moeder, dat is een geruststelling’, schrijft hij verder in het bericht. ‘Maar je moet weten kleine vriend, jij bent het mooiste en beste wat papa ooit gemaakt heeft. Jij bent mijn grootste hit’, omschrijft hij zijn gevoelens.



De zanger sluit zijn verhaal met een liefdevolle boodschap af. ‘Papa houdt van jou. Met alles wat hij nog in zijn lichaam heeft waar je mee van kan houden. Jij bent De Grootste!’