Emotionele Bridget Maasland open over mentale problemen: ‘Wilde niet meer leven’

Bridget Maasland heeft wel eens geen zin meer gehad in het leven. Dat vertelt ze in een emotionele aflevering van het EO-programma De Kist , waar presentator Kefah Allush met haar praat over de dood en de zin van het leven ‘Het is heel vermoeiend om in mijn hoofd te leven.’

Praten over zichzelf, daar is Bridget Maasland wel ‘een beetje klaar mee’. Toch krijgt het gesprek met Kefah Allush een verrassende wending als hij Maasland vraagt naar het moment dat ze voor het eerst wordt geconfronteerd met de dood. Dat blijkt al op jonge leeftijd, als haar toenmalige schoonmoeder in een kunstmatig coma belandt. Bridget moet dan samen met haar vriend besluiten om de apparatuur uit te schakelen die haar schoonmoeder in leven houdt, omdat ze ‘niet meer levensvatbaar’ was.

,,Het was heel intens,” vertelt een geëmotioneerde Bridget Maasland. ,,Zij was eigenlijk een tweede moeder voor mij. Het is al lang geleden, ik was 18 en ben nu 48, maar er komen heel veel emoties los nu we erover praten. Meer zelfs dan toen. Misschien is het omdat zij stierf toen ze nog maar 48 was, en ik nu zelf 48 ben? Of omdat ik een kind heb? Of heeft het te maken met de overgang dat ik zo emotioneel ben?”

Niet goed genoeg

Maasland heeft vervelende gevoelens vaak aan de kant geschoven, maar durft tijdens het gesprek met Allush wel toe te geven dat het leven haar regelmatig zwaar valt. Soms gaat het zelfs zo ver dat Maasland ‘niet meer wilde leven’. ,,Ik ging dan heel snel dingen verzinnen om te doen,’’ vertelt ze. Ze zocht afleiding, om zich beter te voelen. ,,Op een gegeven moment werd alles makkelijker, want toen kreeg ik een kind. Als je iets hebt om voor te leven, dan wordt het minder moeilijk. Blijkbaar vond ik mezelf niet goed genoeg om voor te blijven leven, dus ik ben heel blij dat ik zo’n klein hummeltje in mijn leven had.’’

Quote Ik ben ook goed in mijn werk en ik vind het leuk, maar al die randver­schijn­se­len vind ik verschrik­ke­lijk Bridget Maasland

Kefah Allush schrikt van wat Maasland allemaal te vertellen heeft. Hij benoemt dat Maasland op tv een heel ander mens lijkt te zijn, terwijl er toch veel nare gedachten in haar hoofd omgaan. ,,Ik heb het ook wel gewoon leuk,’’ vertelt ze. ,,Maar ik vind het ook wel zwaar dat er dan ook nog door de buitenwereld wordt geoordeeld, dingen worden ingevuld en aannames worden gemaakt.’’ Maasland heeft het idee dat ze daar continu tegenop moet boksen.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Verschrikkelijk

Maasland vraagt zichzelf af waarom ze ‘in hemelsnaam ooit voor de showbizz heeft gekozen. ,,Maar ja, ik ben ook een alleenstaande moeder die gewoon moet leven. Ik ben niet zielig, ik heb mijn zaken goed voor elkaar, maar ik heb er wel altijd hard voor moeten werken. Ik ben ook goed in mijn werk en ik vind het leuk, maar al die randverschijnselen vind ik verschrikkelijk.’’

Allush vindt het knap dat Maasland deze kant van haar zo goed verborgen weet te houden. ,,Als er niet naar wordt gevraagd, dan hoeven we dat toch niet de hele dag te laten zien?’’ reageert ze. ,,Het is echt niet zo dat je daar de hele tijd mee te koop hoeft te lopen. Het is soms gewoon druk in mijn hoofd. Het is dan heel vermoeiend om in mijn hoofd te leven.’’

