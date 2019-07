Emotionele Koos van Plateringen zegt na 15 jaar Shownieuws gedag

Presentatrice Airen Mylene kreeg aan het einde van de uitzending gelijk tranen in haar ogen toen ze de bos bloemen bestemd voor Koos tevoorschijn haalde. Ze stelde Koos zowel voor en achter de schermen te gaan missen en noemde hem ‘een mentor voor velen’.



Ook Koos werd emotioneel en bekende dat er ‘ineens allemaal herinneringen boven kwamen’ sinds hij twee maanden geleden aangaf te gaan stoppen bij het showbusinessprogramma van SBS. Hij dacht onder meer terug aan het huwelijk van William en Kate en de impact die de dood van Michael Jackson destijds had. ,,Ik kwam op plekken die ik alleen nog kende uit de Hitkrant", lachte de presentator.



Vervolgens benadrukte hij nogmaals dat hij niet is ontslagen, maar zelf opstapt omdat hij zich wil blijven ontwikkelen als persoon. Hij hoeft dus ook geen plek te maken voor een ander. ,,Het was mijn eigen beslissing. Ik ga mijn eigen weg." De tranen stonden bij Koos in de ogen toen hij toegaf: ,,Ik heb mij nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld achter de desk". Tot slot nam hij afscheid met de woorden: ,,Graag tot snel, ergens anders".