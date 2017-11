Emotionele Lil'Kleine: Mijn vader is gewoon mijn alles

'Sylvester Stallone had seks met 16-jarige'

21:52 Sylvester Stallone en zijn bodyguard zouden in de jaren 80 een trio hebben gehad met een minderjarig meisje in een hotel in Las Vegas. Zij was destijds 16 jaar en stapte naar de politie. De Britse tabloid Daily Mail heeft de hand weten te leggen op het politierapport. Daaruit blijkt dat het niet tot een aangifte kwam.