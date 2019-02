‘Empire-acteur verzon aanval om carrière boost te geven’

UpdateActeur Jussie Smollett, bekend van de serie Empire , is opgepakt in Chicago voor het doen van een valse aangifte en het verstoren van de orde. Dat heeft een woordvoerder van het politiekorps van de stad bevestigd. De acteur riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Volgens de politie verzon hij de aanval om zijn carrière een boost te geven.

Smollett deed eind januari een melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. De mannen zouden hem hebben geslagen, overgoten met een chemische substantie en één van hen zou een touw om zijn nek hebben gebonden. Daarna lieten de aanvallers de acteur aan zijn lot over.

In eerste instantie kreeg de openlijk homoseksuele acteur veel bijval en steunbetuigingen, maar ook werden er vraagtekens bij zijn verklaring gezet. De daders beweerden namelijk door de acteur te zijn betaald. Dat verhaal wordt ontkend door Smollett.

Gisteren werd al bekend dat de 36-jarige acteur, die tot nu toe zelf blijft volhouden de waarheid te spreken, is aangeklaagd. Zijn advocaten meldden hierop met een agressieve verdediging te komen. ,,Zoals elke andere burger, is meneer Smollett onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Zeker in dit geval, waarbij er tijdens het onderzoek meermaals informatie, zowel juist als onwaar, is gelekt”, lieten de advocaten gisteren weten.

Boost

Volgens de lokale politiechef zette Smollett de aanval zelf in scène in de hoop zijn carrière een boost te geven. Smollett zou ontevreden zijn geweest over zijn salaris en wilde zichzelf promoten. Volgens de chef wilde Smollett profiteren van ‘de pijn en woede rond racisme’ voor zijn eigen gewin. Hij noemt de actie van Smollett ‘beschamend’. De krassen en blauwe plekken op het gezicht van de acteur had hij volgens de politie zelf veroorzaakt.

,,Smollett betaalde 3500 dollar om deze aanval in scène te zetten en haalde daarbij ook de reputatie van Chicago door het slijk’', foeterde Eddie Johnson. ,,Smollett heeft deze stunt georkestreerd omdat hij ontevreden was over zijn salaris. Hij bedacht een verhaal over een aanval.’’

Trump wil uitleg

Ondertussen voelt de Amerikaanse president Trump zich persoonlijk betrokken bij de zaak. Hij eist genoegdoening van de acteur, omdat Smollett eerder verklaarde dat zijn aanvallers iets schreeuwden over ‘MAGA country’, een verwijzing naar Trumps slogan Make America Great Again. Daaruit kon worden opgemaakt dat Smollett door Trump-aanhangers zou zijn belaagd.