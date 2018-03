En de Oscars gaan naar...

De fantasyfilm The Shape of Water heeft de meest prestigieuze Oscar van de avond gewonnen: die voor beste film. ,,Ik ben hier zo trots op! Ik draag deze prijs op aan alle jonge filmmakers. Iedereen die ervan droomt verhalen te kunnen vertellen, dit is het bewijs dat het mogelijk is!'', riep Guillermo del Toro, die ook als beste regisseur werd bekroond.



Gary Oldman werd als verwacht bekroond als beste acteur van het jaar. De 59-jarige ster won het beeldje voor zijn rol van Winston Churchill in het drama Darkest Hour. Hij gold veruit als favoriet in deze categorie. De 60-jarige actrice Frances McDormand kreeg het beeldje voor haar hoofdrol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Eerder won McDormand de prijs al voor haar rol in de thriller Fargo.



Acteur Sam Rockwell pakte met zijn mannelijke bijrol in de thriller Three Billboards outside Ebbing, Missouri de eerste Oscar. Hij kroop in de huid van een racistische, homofobe agent. Rockwell won al meerdere prijzen voor de opmerkelijke rol. Het was de eerste keer dat de acteur was genomineerd. De film vertelt over een moeder die door drie billboards te huren aandacht voor de onopgeloste moord van haar dochter te vragen. Hoofdrolspeelster Frances McDormand is de grote favoriet in de categorie beste actrice.



Allison Janney pakte de prestigieuze filmprijs voor beste vrouwelijke bijrol. De actrice kreeg het beeldje voor haar vertolking van LaVona, de moeder van kunstschaatskampioene Tonya Harding in de biografiefilm I, Tonya. De 58-jarige Janney was veruit de favoriet in deze categorie. De actrice kreeg al talloze prijzen voor haar vertolking.