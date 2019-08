En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!

VIDEODe kogel is eindelijk door de kerk: Rotterdam is mei volgend jaar gastheer van het 65ste Eurovisiesongfestival. De NPO heeft dat bevestigd in een video. Op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei is de Maasstad het decor van de halve finales, met de grote finale op zaterdag 16 mei.

De twee kandidaatssteden zijn uit hun lijden verlost. Na maandenlang competitief gepolder is bekend wie het liedjesfestijn mag organiseren. De eer is aan Rotterdam. De gemeente reageert uitzinnig op de winst. ,,We hebben heel hard gewerkt en vinden het ongelofelijk bijzonder dat we dit festival mogen organiseren’’, reageert de directeur van Ahoy in de tv-uitzending van de publieke omroep.

Hoewel Maastricht er als de kippen bij was om zich aan te melden als organisator, koos de organisatie toch voor die ándere stad aan de Maas. De organisatie heeft bij de toewijzing gekeken naar de technische geschiktheid van de locatie, omliggende faciliteiten, beschikbaarheid en financiële bijdrage van de gemeente. Daarbij kwam Rotterdam als favoriet uit de bus. ,,Met Rotterdam als gaststad van het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht’’, zegt Sietse Bakker, verantwoordelijk producent. ,,We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state of the art tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers.’’

‘Perfect’

Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO: ,,We zijn blij dat we als publieke omroep nu écht samen met Rotterdam en Ahoy aan de slag kunnen om een uniek evenement te organiseren dat Nederland verbindt en inspireert. En als ondernemende en creatieve stad past Rotterdam daar perfect bij.”

Met Rotterdam Ahoy heeft de organisatie voor zekerheid gekozen. Ahoy heeft een ­behoorlijk uitgebreid cv als het gaat om het organiseren van grote muzikale evenementen en concerten. Op die indrukwekkende lijst staan bijvoorbeeld ook het Junior ­Eurovisiesongfestival 2007 en de Europese MTV Awards 2016. Rotterdam heeft daarnaast twee internationale luchthavens in de buurt: Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Ook heeft de Maasstad een groot aanbod aan accommodaties.

Volledig scherm Songfestivalwinnaar Duncan Laurence kondigde zojuist in een filmpje aan dat Rotterdam de gaststad wordt van 2020 © NPO

Rauwe metropool

Toch lieten ingewijden deze website eerder weten dat de EBU (die traditiegetrouw de definitieve knoop doorhakt) een sterke voorkeur had voor Maastricht. Vooral omdat de stad symbool staat voor Europa (met het Verdrag van Maastricht). Er waren meer twijfels. Kan zo’n rauwe metropool, waar de locaties voor evenementen rond het liedjesfestijn ver uit elkaar liggen, wel voldoende eenheid uitstralen? Hoe krijgen ze het voor elkaar dat de hele havenstad dit evenement gaat voelen? Het lijkt erop dat de keuze vooral is gevallen op de hal: Ahoy dus.

MECC Maastricht is onervaren in het organiseren van grote muzikale evenementen. De ruimte is multi-inzetbaar, maar de Songfestivalorganisatie zoekt zekerheid. De zekerheid dat het gigantische circus in rap tempo zijn plek vindt. Maastrichts excentrische ligging maakt het transport van deelnemers, materiaal én fans tot een flinke logistieke klus. De stad zou volgens critici bovendien te weinig internationale uitstraling hebben. Ook het gebrek aan accommodatie zou een mogelijk struikelblok vormen.