Enzo Knol en zijn ex Dee hebben het 'ontzettend leuk' in Spanje

Update Vakantiepark stuurt jurist op Quote af na 'zwartmakerij' Dirk Zeelenberg

26 november We zien en horen Dirk Zeelenberg vaak in geinige reclamespotjes, maar deze keer ligt hij onder vuur in een artikel van Quote. De Divorce-acteur leent zijn gezicht namelijk aan spotjes voor wat Quote noemt 'een dubieus vakantiepark'. Maar TopParken, het bedrijf achter de recreatiewoningen, kan zich niet vinden in die woorden.