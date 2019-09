Enzo Knol showt wéér zijn kont en deze GTST'er had 'nul' sociaal leven

Als Dusan Tadic of Steven Bergwijk het dit weekend laten afweten, dan doet Ali B. het maar: het scoren van een hattrick. Lekker bezig, Ali!

De carrière van Maan de Steenwinkel, kortweg Maan, is na het winnen van The Voice of Holland in een stroomversnelling gekomen. Toch ontbrak er nog één ding en ook die wens gaat eindelijk in vervulling.

Liza Sips werd in mei 2016 moeder van Johanthan (Jonah) en is augustus vorig jaar bevallen van dochter Charlize. De voormalig GTST-soapie is zielsgelukkig met haar Ralph en de kinderen, maar full-time mama spelen gaat niet zonder gevolgen.

Televisiepersoonlijkheid Martijn Krabbé leeft op een roze wolk nadat hij afgelopen donderdag in het huwelijksbootje is gestapt.

Het is de doorgewinterde volger allang opgevallen: Enzo Knol laat meer en meer van zijn lichaam zien. De bekendste vlogger van Nederland poseert de afgelopen maanden steeds vaker in ontbloot bovenlijf en heeft zo nu en dan ook al zijn achterwerk laten zien. Vandaag doet hij dat laatste nog eens dunnetjes over...

Sylvie Meis kon niet zo lachen om de vele ‘pesterige’ filmpjes op sociale media waarin mensen haar ochtendritueel belachelijk maakten, maar daar lijkt ze - althans aan deze foto te zien - zich helemaal niets meer van aan te trekken.

De megatransfer van Eva Jinek naar RTL maakt al dagenlang de tongen los. Topfotograaf William Rutten is in elk geval de negatieve reacties spuugzat en breekt een lans voor de Nederlandse talkshowkoningin.

Wat gaat de tijd af en toe toch snel. Vince, het zoontje van Rico Verhoeven, wordt vandaag twee en de kickbokser kan niet geloven dat hij al zo oud wordt. Hij deelt een foto van Vince als baby, een beeld dat voor de sporter als gisteren voelt.