EO-dramaserie Hoogvliegers verkocht aan het buitenland: ‘Dit is héél bijzonder’

Hoogvliegers , de dramaserie met onder anderen Soy Kroon en Fedja van Huêt die begin vorig jaar door de EO werd uitgezonden, scoort internationaal. De Italiaanse publieke omroep RAI, het Duitse Sony Pictures Entertainment en zelfs commerciële zenders in Australië en Nieuw-Zeeland hebben de reeks aangekocht. Een uitzonderlijke situatie. De productie kwam zonder buitenlandse financiering tot stand en is dus een 100 procent Hollandse serie.

,,Dit is héél bijzonder", zegt producent Errol Nayci van Storytellers Film & TV trots. ,,De concurrentie, zeker nu met alle streamingdiensten, is moordend. Een extra moeilijkheidsgraad is vaak ook ons taalgebied en de beperkte budgetten voor het maken van films en series. Wil je toch boven komen drijven, moet je wel met iets komen dat écht onderscheidend is.” Nayci heeft goede hoop dat meer landen zullen volgen.

Hoogvliegers, over drie jonge mensen in opleiding tot vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht, was vorig jaar met twee miljoen ‘streams’ een van de best bekeken dramaseries op NPO Start (waar hij nog steeds is terug te zien, evenals op de website van de EO). Ook op televisie (NPO 1) was het een succes: elke aflevering was goed voor meer dan een miljoen kijkers.

De serie kwam tot stand met een bijdrage van het Production Incentive High End TV series, een steunmaatregel vanuit het ministerie van Economische Zaken om de audiovisuele sector te verstevigen en de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Het door de internationale verkoop verdiende geld vloeit deels terug naar dit steunfonds om volgende producties te kunnen bekostigen. ,,Je bouwt dus een potje met geld op”, legt Nayci uit. ,,Wel een grote zorg: dit initiatief gaat op de schop en dat is vrij rampzalig. Om de internationale concurrentie bij te benen, is het essentieel dat deze maatregel structureel wordt. De hoop is nu gevestigd op het nieuwe kabinet.”

Of de serie een tweede seizoen krijgt, is nog onduidelijk. Nayci kan wel verklappen dat hij samen met Hoogvliegers-regisseur Bobby Boermans bezig is met een ander ambitieus project. Hoogvliegers kwam tot stand met hulp van de Koninklijke Luchtmacht en voor de nieuwe productie wordt aansluiting gezocht met de Koninklijke Marine.

EO-hoofdredacteur drama Jacomien Nijhof laat nog weten: ,,We zijn als EO heel blij dat, na Als de dijken breken, nu ook Hoogvliegers internationaal te zien zal zijn. Het is zelfs de eerste keer dat de Italiaanse zender RAI een Nederlandse serie aankoopt. We kregen een mail van de aankopers van RAI waarin ze zeiden al lang op zoek te zijn naar content voor een jongere doelgroep die niet alleen entertainend is, maar waar ook een mooie boodschap in zit. Die vonden ze in Hoogvliegers. Daar ben ik best trots op.”

