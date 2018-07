EO dreigt met juridische stappen na halvering budget

De Grote Bijbelquiz , Van Harte en De Verandering (al sinds 1984 op televisie) zijn volgens de EO-directeur omroeptitels die worden gehalveerd. ,,De NPO gaat rücksichtslos te werk en miskent de waarde van zingeving. Het gaat hier over programma’s die aanzetten tot discussie over de diepere lagen van het leven, die tot nadenken stemmen, die de ziel van ons bestel vormen.’’ Jaarlijkse evenementen als de Nederland Zingt-dag en de EO Jongerendag lopen volgens Lock eveneens gevaar. ,,De Jongerendag betalen we grotendeels zelf, maar het deel van de NPO krijgen we straks niet meer. Wij doen activiteiten voor onze leden, weten grote groepen jongeren aan ons te verbinden en dan is het ineens: ‘Vier vooral je eigen feestje’. Dit is het miskennen van onze maatschappelijke rol.’’ De maatregelen gaan volgens Lock ook ten koste van arbeidsplaatsen bij de EO. ,,Ik heb nog niet de moed gehad het uit te rekenen, maar het gaat om een fors aantal banen.’’ De plannen zijn nog niet definitief. ,,Er hangen donkere wolken boven de EO en ik hoop en bid dat die overwaaien”, aldus Lock.

Reactie NPO

Een woordvoerder van de NPO laat in een reactie weten: ,,Er is door de minister van OCW een forse bezuiniging aangekondigd, die de programmering hard zal raken op tal van vlakken. We zijn met de omroepen in gesprek over hoe we deze bezuiniging verwerken in 2019, terwijl we ook onze programmering vernieuwen. Om NPO toekomstbestendig te maken moeten we zoeken naar nieuwe vormen: lineair, on line en on demand. Dit proces is nog niet definitief afgerond, maar daarbij is het helaas onvermijdelijk dat omroepen en programmamakers teleurgesteld worden.’’