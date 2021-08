EOTB-Dusty ontwaakt uit coma en kan weer staan en lopen

Vorige week werd bekend dat Dusty een van de betrokkenen was bij een heftig scooterongeluk. Vanwege de zwelling in zijn hersenen werd hij kunstmatig in coma gehouden en was zijn situatie kritiek. ‘Onze gedachten gaan op dit moment naar Dusty. Dusty heeft gisteren een ongeluk gehad. Op dit moment is Dusty aan het vechten voor zijn leven. Dusty is erg sterk. We gaan alleen maar van het positieve uit. Stay strong, our Tiger’, werd gemeld op het Instagram-account van zijn ‘Dusty Cream’, zijn eigen product vernoemd naar de bijnaam die hij in de serie kreeg.



Dusty’s familie zat in onzekerheid, maar tussendoor gaf zijn zus nog een update. ‘Hij heeft meerdere hersenbloedingen en een zware hersenoperatie gehad. Hij lag aan de beademing en was in levensgevaar’, luidde haar verklaring. Inmiddels is er positiever nieuws te melden.