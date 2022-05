ER-acteur John Aylward op 75-jarige leeftijd overleden

Aylward stierf een natuurlijke dood in zijn huis in Seattle, bevestigt zijn agent Mitchell Stubbs aan de site. ,,John was een geweldige acteur en een goede vriend voor velen”, zegt Stubbs in een verklaring. ,,Hij was trots op zijn film- en televisiewerk, hoewel hij het gelukkigst was in het theater.”

Aylward kreeg zijn debuutrol in 1976 in de televisiefilm The secret life of John Chapman. Hij verscheen vervolgens in de dramaserie Northern exposure en in films als Seven hours to judgement en Teenage mutant ninja turtles III. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door de rol van dr. Donald Anspaugh in de populaire medische dramaserie ER en de rol van Barry Goodwin in de politieke dramaserie The West Wing.