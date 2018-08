'ER'-actrice Vanessa Marquez doodgeschoten door agenten

De politie werd in de voormiddag naar het huis van de actrice gestuurd, nadat ze een oproep hadden ontvangen over een vrouw die mogelijk een hartaanval kreeg. Volgens de politie troffen ze er Vanessa Marquez aan, die de diensten vertelde dat ze aan een eetstoornis leed en invalide was. Vervolgens zou de actrice de politie bedreigd hebben met een wapen, wat later een BB-gun bleek te zijn dat er erg realistisch uitzag. De politie heeft daarop het vuur geopend en schoot Marquez in de borst. Er werd eerst een poging ondernomen de actrice in haar huis te verzorgen, voordat ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar overleed de actrice alsnog aan haar verwondingen. De politie verklaarde op een personcerentie over het incident dat het niet de eerste keer was dat ze naar het huis van Marquez werden gestuurd voor hulp. Volgens hen was er tijdens hun bezoek een dokter aanwezig, die nog op Vanessa probeerde in te praten. ,,Maar ze weigerde mee te werken. Ze verwonde zichzelf eerst met het pistool, waarna ze het op de agenten richtte. Daarop is het schot gelost”, klinkt het. Volgens de politie leek de BB-gun op een half-automatisch geweer, en is dat ook de reden waarom ze het vuur hebben geopend. Over de gezondheidstoestand van Vanessa kon de politie niet uitweiden, omdat de betrokken agenten nog niet zijn ondervraagd.

Seksuele intimidatie

Vanessa Marquez kwam vorig jaar nog in het nieuws, omdat ze onthullingen had gedaan over seksuele intimidatie aan het adres van George Clooney. Marquez zou in de jaren negentig door hem op een zwarte lijst zijn gezet. Dat zou gebeurd zijn nadat ze haar boekje had opengedaan over seksuele intimidatie op de set van ‘ER’, waarin Clooney schitterde als dokter Doug Ross.



Clooney ontkende de beschuldigingen. ,,Ik had geen idee dat Vanessa op een zwarte lijst stond”, zei hij in een verklaring. ,,Ik geloof haar op haar woord. Ik was geen schrijver, producer of regisseur van de serie. Ik had niets te maken met de casting. Ik was niets meer dan een acteur. Als haar is verteld dat ik iets te maken had met haar carrière, dan is dat gelogen. Ik kon en ik wou haar carrière nooit beïnvloeden”, aldus de acteur.