Er is veel meer moois op tv dan ik in deze column kwijt kan

Er is meer moois op tv dan ik soms kwijt kan op deze plek, zelfs met een frequentie van vijf keer per week. Om u een inkijkje in mijn dagelijkse afweging te geven: ik schrijf bij voorkeur over het moment op tv dat mij het meest heeft geraakt, positief of negatief. Maar op sommige dagen komt bruut de actualiteit tussendoor, zoals een nieuw programma, een transfer, de bekendmaking van het presentatorentrio van het Songfestival, een nieuwe omroep of ophef.



En dan is er ook nog de fysieke begrenzing van dit hoekje, van 400 woorden. Dat maakt het bijna onmogelijk om meer dan één programma per keer te bespreken. Ik wil graag dat er een kop en een staart aan mijn stukjes zit. En daarbij vraagt een scherpe mening om een stevige onderbouwing en dus enige ruimte. Er zijn heus trucjes om in twee zinnen te laten merken dat ik vier andere programma’s ook gezien heb, maar elke dag beginnen met ‘ik kon eigenlijk niet kiezen uit… ‘ gaat snel vervelen.