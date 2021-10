Er komt een vervolg op De Kinderen van Ruinerwold: ‘Het gaat goed met ons’

VIDEO Jort Kelder onder vuur door opmerking over Aziaten

14:10 Op1-presentator Jort Kelder heeft vandaag op sociale media veel kritiek gekregen na een opmerking over Aziaten in de talkshow van donderdagavond. Hij stelde in een gesprek over Netflix-serie Squid Game dat ‘Aziaten precisie en delicatessen aan enorme wreedheid combineren. Denk aan hoe er met dieren omgegaan wordt, er worden in de Aziatische wereld hele stukken uit levende vissen gehaald.’