Er stond gisteren meteen al een cameraploeg op de stoep bij de bejaarde moeder van Omtzigt

Primeur: konings­paar voor het eerst op staatsbe­zoek in Afrikaans land

Voor het eerst sinds de troonswisseling in 2013 brengt koning Willem-Alexander later dit jaar een staatsbezoek aan een Afrikaans land. In gezelschap van koningin Máxima en demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) reist de koning half oktober af naar Zuid-Afrika voor een driedaags staatsbezoek.