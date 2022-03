Er wordt weer gezellig gemoord in Killing Eve 4

Bradley Cooper spendeert 45.000 euro aan zijn uiterlijk... per maand

Je moet er wat voor over hebben om er zo goed te willen uitzien als Bradley Cooper (47). De Amerikaanse acteur wist al heel wat rollen te scoren met zijn looks en mede daarom investeert hij er ook serieus in. Volgens het Duitse Bild zou Cooper per maand meer dan 45.000 euro neertellen om er zo goed uit te zien. Fitnessabonnement nog niet eens inbegrepen.

