Ere-Gouden Kalf gaat dit jaar naar Jac. Goderie

Ranking The Stars scoort op RTL 5; Martien en Ryanne veroveren sociale media

9:04 De verhuizing van Ranking The Stars van NPO 3 naar RTL 5 is nu al een succes te noemen. Met 684.000 kijkers gisteravond is het voor de zender een grote hit en ook op sociale media scoort het programma goed. Fans rollen over de vloer van het lachen door de blikken en opmerkingen van Martien Meiland en ook Ryanne van Dorst kan rekenen op lovende kritieken. ‘Wat een wereldwijf.’