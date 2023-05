Ere Zilveren Reissmicrofoon dit jaar voor Armin van Buuren

Erik Dijkstra onderzoekt geschiede­nis van gestolen kunst

Erik Dijkstra gaat in een nieuw programma voor NPO 2 op zoek naar de herkomst van kunstvoorwerpen die mogelijk onder dubieuze omstandigheden in westerse landen zijn terechtgekomen. In Roofkunst staat vanaf 26 mei iedere aflevering een kunstobject centraal dat momenteel in een Europees museum ligt, meldt BNNVARA.