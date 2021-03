Ergernis om film over Nederlandse meestervervalser: ‘Werkelijkheid stak heel anders in elkaar’

Het meest verontwaardigd is Micky Piller, dochter van verzetsheld Joop Piller (die in 1998 overleed) over het beeld dat in de film The Last Vermeer van haar moeder Lies wordt geschetst. De makers suggereren dat zij tijdens de bezetting op aandringen van het verzet een affaire had met een Duitse officier. Deze verdraaiing van de werkelijkheid, die drie keer in de film ter sprake komt, zit de dochter - die de productie vorige week bekeek -enorm dwars.