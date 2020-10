Erica Meiland gedoogt de schijnwerpers: ‘Ik zou niet met Martien willen ruilen’

BN’ers verkopen designer items voor het goede doel van Linda de Mol

16 oktober Wie altijd al een designer item van een bekende Nederlander in zijn garderobe wilde hebben, kan morgen zijn slag slaan. The Next Closet veilt op Wereldarmoededag diverse kledingstukken van 's lands stijlvolste sterren. De opbrengst gaat naar de LINDA.foundation.