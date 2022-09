Erik de Zwart sceptisch over nieuwe start 3FM

,,3FM heeft natuurlijk zijn eigen glazen ingegooid. Dat is wel duidelijk”, zegt De Zwart. ,,Je moet het ook wel heel erg bont maken, willen je luisteraars weggaan.” Volgens hem hebben de beleidsbepalers van de zender “iets niet helemaal begrepen”. Het 3FM-publiek bestaat niet meer. De zender heeft volgens De Zwart een landelijk marktaandeel van 2,5 procent. ,,3FM heeft in de Randstad de wedstrijd al lang verloren”, zegt hij dan ook. ,,Alleen in de provincie is 3FM heel sterk want daar zijn de commerciële stations bijna niet te ontvangen op FM. Als je dan alleen programma’s maakt voor de grachtengordel in Amsterdam, heb je iets niet begrepen.”