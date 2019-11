Erik 'Ludo' de Vogel speelt na vijftien jaar weer in film

Het Duistere Hart is de tweede film gebaseerd op de succesvolle Vlaamse kinderreeks Nachtwacht. In de film zijn Keelin (Céline Verbeeck), Vlad (Louis Thyssen) en Wilko (Giovanni Kemper) uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk.



De bioscoopfilm gaat op 8 december in première en is vanaf 18 december in de Nederlandse bioscopen te zien. De laatste bioscoopfilm waar Erik de Vogel in speelde, was Deuce Bigalow II: European Gigolo. In deze roemruchte film, over een mannelijke prostituee die Amsterdam onveilig maakt, speelde de GTST-ster een agent.