Ernst Daniël Smid: ‘Ik had meer uit het leven kunnen halen’

,,Kan je me eigenlijk een beetje verstaan?”, vraagt Ernst Daniël Smid (67) halverwege het gesprek in het Brabantse Nuenen waar zijn vriendin woont. ,,Door dit gedoe praat ik zo binnensmonds, maar ik doe mijn best.”



De bekende bariton ís prima te verstaan, al valt onmogelijk te ontkennen dat de 2,5 jaar geleden geconstateerde ziekte van Parkinson inmiddels een hoorbaar effect heeft op zijn welbekende lage stem en gearticuleerde spraak. ,,Goed te verstaan dus? Nog wel ja. Straks word ik moe en begin ik te mompelen.”



Smid zegt met goede medicijnen zijn stem nog ‘redelijk constant’ te houden en een snelle achteruitgang te kunnen remmen. ,,Dus je treft me vandaag in goede doen. Ik geef mezelf vandaag een 7, misschien zelfs een 7,5. We gaan er toch geen larmoyant verhaal van maken, toch? Niet: ‘Doodzieke Ernst Daniël Smid treedt nog één keer op. Alsjeblieft zeg. Ik ben nog lang niet dood, dat duurt nog wel even.”