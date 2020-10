Ernstig zieke Ernst Daniël Smid maakt diepe indruk in The Masked Singer: ‘Het is zo’n eer’

In de RTL 4-hit The Masked Singer treden vermomde BN’ers op van wie niet altijd bekend is dat ze kunnen zingen. Twee teams, bestaande uit Gerard Joling en Buddy Vedder en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, moeten raden wie achter de maskers verstopt zitten. In het geval van de pluizige, lichtblauwe yeti bestond bij Gerard, Buddy en Carlo vanavond geen twijfel meer. Dit moest wel een professionele zanger zijn en na de hints in de introductiefilmpjes wisten ze het zeker: het was Ernst Daniël.

Parkinson is een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. ,,Hoe was het dan om hier meerdere malen zo’n optreden weg te geven?’’ vroeg Ruben. ,,Ik ben ontzettend gesteund door de productie, de mensen die het geduld met me hadden’’, zei Ernst Daniël. ,,Kijk, de mensen zijn allemaal blij en gelukkig, dus...’’ Carlo benadrukte het nog maar eens: ,,Het is zo’n eer.’’



Voor Ernst Daniël was zijn deelname overigens ongetwijfeld om meerdere redenen bijzonder. Hij is nog altijd erg close met Diederik Jekel, de ex-vriend van zijn dochter Coosje, die dit seizoen ook aan het programma meedeed. Coosje is trouwens apetrots op haar vader. ‘I love you’, schreef ze vanavond bij een foto van de yeti in haar Instagram Stories.