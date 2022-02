Erp strikt DJ Tiësto voor 7th Sunday Festival

DJ Tiësto, artiestennaam voor Tijs Verwest, was de eerste Nederlander die (in 2002) tot populairste DJ ter wereld werd gekozen en prijkte ook in 2003 en 2004 bovenaan de DJ Mag Top 100 . De geboren Bredanaar was bovendien de eerse DJ die in 2003 in Nederland een voetbalstation (Gelredome) uitverkocht. Tiësto is al al jaren resident DJ in Las Vegas en treedt sporadisch op in Nederland. In de line-up van7th Sunday Festival zijn verder de namen te vinden van onder anderen Lucas & Steve, FeestDJRuud XXL Lonely At The Tap!, Snelle & De Lieve Jongens Band en STUK & Friends. Ook kunnen de bezoekers zich verheugen op Antoon, D-Block & S-te-Fan, Flemming, Mark Knight, Morten, N-Vitral vs D-Fence, Rebelion en ROD. De volledige line up wordt halverwege maart bekend gemaakt.