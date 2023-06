Esmee en Marcel verkopen villa met ‘foeilelijke’ gashaard tóch niet in De moeite waard?!

Esmee en Marcel, die samen met hun zoontje een gezin van drie vormen, dromen er al jaren van een huis te ‘flippen’. De twee kopen een vervallen villa in Almere, die grondig moet worden aangepakt. Ondanks het vele werk ziet bouwkundige Bob Sikkes er wel wat in. Hij toont zich meer dan enthousiast. Esmee en Marcel - zij werkt op de manege van haar ouders, Marcel werkt in de bouw - brengen een ton budget in. Willen ze winst maken, dan moet het huis voor een miljoen weggaan.

De moeite waard?! In het programma De moeite waard?! volgen presentator Tijl Beckand en bouwkundige Bob Sikkes onervaren koppels bij het ‘flippen’ van een huis. Dit houdt in dat de deelnemers een woning kopen, slopen en verbouwen, in de hoop deze met winst te verkopen.

De ultieme relatietest

Marcel werkt zich een slag in de rondte en krijgt het voor elkaar om binnen een maand het huis opnieuw in te delen én te stuken. Esmee zorgt voor de inrichting en styling en bestelt, zonder overleg met Marcel, mozaïekbadkamertegels. Ondertussen begint ze gevoelens voor de villa te krijgen. ,,Ik ben er echt verliefd op. Nu het vordert, ben ik blij dat ik ook wat kan doen.’’ De ruzietjes die ze met haar man heeft, neemt ze op de koop toe. ,,Dit is de ultieme relatietest. Ik ben blij dat ik me een beetje nuttig kan gaan maken.’’ ,,Anders ik wel’’, bijt Marcel haar toe. Het stel houdt zich netjes aan het bouwbudget. De spontane verbouwing van de tuin kost 20.000 euro extra. Sikkes vindt het een ‘lekker huis’ geworden. Op één irritatiefactor na: de gashaard. ,,Zo lelijk. Kitsch van de bovenste plank. Het leidt me zo af, dat ik alleen maar naar die haard kan kijken. De meubels doen iets met de ruimte wat ik niet goed vind.’’ Een gemiste kans vindt Sikkes het ontbreken van een tweede badkamer. De kastenkamer met ‘veertien kasten’ vindt hij ‘onhandig’.

Uit het koffertje van Tijl Beckand komt slechts één envelop, met een openingsbod van negen ton. ,,Het eerste wat in mij opkomt, is dat het voor ons te weinig is. Het is een te groot verschil met een miljoen. Weet je wat het is, toen ik Marcel net leerde kennen, had hij net een faillissement meegemaakt. Hij is daaruit gekomen, heeft keihard gewerkt om zijn bedrijf op te zetten. Daar heb ik heel veel respect voor, dan is hier wonen op deze leeftijd, echt een cadeau’’, reageert Esmee. ,,Ik ben eigenlijk gewoon heel blij.’’