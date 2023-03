‘ESPN biedt 1,7 miljard voor tv-rechten eredivisie en eerste divisie: werelddeal voor clubs’

ESPN beschikt al over de rechten voor de twee belangrijkste Nederlandse competities. In 2025 loopt het huidige contract af. Daarna kunnen de clubs in ere- en eerste divisie zich rijk rekenen, belooft Woerts. ESPN zou voor de duur van tien jaar 167 miljoen euro per jaar willen betalen voor de rechten. Ten opzichte van de huidige verbintenis is dat een stijging van meer dan zeventig procent, rekende de marketeer voor. ,,Dit is echt een werelddeal voor de clubs.”