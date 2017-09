Estelle en Badr Hari innig gespot in Amsterdam

Estelle Cruijff (39) en kickbokser Badr Hari (32) zijn samen op de gevoelige plaat vastgelegd. De twee hadden gisteren een ontmoeting bij een café in Amsterdam. Na een klein halfuur met elkaar bij haar auto te hebben gekletst, omhelsde Badr zijn ex innig. De rendez-vous is opmerkelijk omdat de veroordeelde topsporter in de cel zou zitten.

Fotograaf Edwin Smulders trof Estelle gistermiddag in haar auto aan, kletsend en lachend met Badr die naast haar op de parkeerplaats stond. ,,Ze hebben daar zeker een minuut of 20 gestaan'', vertelt hij Shownieuws. De twee namen afscheid met een knuffel, waarbij Badr zijn ex een kus in haar nek gaf.

Estelle beschrijft het moment als een 'toevallige ontmoeting'. Twee weken geleden liet ze presentator Johnny de Mol in zijn programma Johnny into the Wild weten dat ze haar tijd met Badr als 'leuk' beschouwt. ,,We waren heel erg gek op elkaar. Maar dan overschaduwen andere aspecten die op dat moment als een donkere wolk elke keer een beetje terugkomen. Dat was gewoon heel verdrietig.''

In de cel

Badr kreeg begin april te horen dat hij nog een celstraf van zeven maanden moet uitzitten wegens diverse mishandelingen. Zijn advocaat wil niet ingaan op de vraag waarom hij gisteren vrij rondliep in Amsterdam. Waar de veroordeelde vechtsporter vastzit, houdt zijn entourage geheim. Hij woont tegenwoordig in Marokko, Estelle zou haar heil regelmatig in Barcelona en Ibiza zoeken.

Het veelbesproken stel maakte eind 2013 bekend dat ze na een aan-uit-relatie definitief uit elkaar ging. ,,Het is de stress. Die vreet me op'', verklaarde Estelle. In 2000 stapte ze op haar 21ste in het huwelijksbootje met voormalig profvoetballer Ruud Gullit. Na 12 jaar kwam daar een einde aan. Ze kregen twee kinderen: Joëlle en Maxim.